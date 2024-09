CORSO DI CUCINA GIAPPONESE.

Al via il nuovo corso di cucina per gli appassionati del Giappone, condotto dalla cuoca di Tokyo Miki Hiura. Miki ha una lunga esperienza come Chef di prestigiosi ristoranti giapponesi in Veneto, ed è ora occupata nella divulgazione della cucina tradizionale del Sol Levante.

Il corso si sviluppa in quattro appuntamenti serali (frequentabili anche singolarmente) dedicati all’ARTE DEL SUSHI; ai ravioli GYOZA; ai panini al vapore BAO e NIKUMAN, allo STREET FOOD GIAPPONESE. Un modo per avvicinarci alla bellezza, alla diversità, ai sapori, ai colori e alle geometrie di questa affascinante cultura.

Ecco il dettaglio delle quattro serate:

L’ARTE DEL SUSHI Giovedì 19 Settembre, alle 20

Un appuntamento dedicato al mondo del Sushi guidato dalla cuoca di Tokyo Miki Hiura. Impareremo a preparare Hosomaki, Uramaki, Temaki, Sashimi e le deliziose palline di Nighiri. Capiremo che tipo di riso utilizzare, come cuocerlo e trattarlo nel modo corretto, come usare lo stuoino per creare i rolls, quali salse abbinare, come lavorare il pesce per il Sushi e tagliarlo finemente per il Sashimi. Nell’Arte del Sushi la varietà del piatto nasce dalla scelta di ripieni e guarnizioni, di condimenti e nel modo in cui vengono combinati. Ci sorprenderemo a scoprire come, a parità di ingredienti, il loro diverso assemblamento può dare vita a effetti di gusto totalmente diversi.

IL PANINO AL VAPORE BAO + NIKUMAN Giovedì 3 Ottobre, alle 20

Una lezione dove realizzeremo due preparazioni golosissime, che prevedono entrambe la cottura al vapore: i soffici panini BAO e i fagottini NIKUMAN. Con la cuoca giapponese Miki Hiura impareremo a preparare l’impasto corretto per una riuscita ottimale delle nostre creature, a cuocere al vapore i fagottini e i buns, a imbastire due ripieni da urlo! Realizzeremo i Nikuman nella loro versione tradizionale, ovvero ripieni di carne. Mentre per i Bao, famosi per il loro aspetto candido e per l’estrema morbidezza, prevediamo un ripieno di gamberi in salsa chili che vi conquisterà! Per gli appassionati di japan street food, un incontro da non perdere!

GYOZA, IL RAVIOLO GIAPPONESE Giovedì 17 Ottobre, alle 20

Una serata in cui concentreremo la nostra attenzione agli irresistibili ravioli che in Giappone prendono il nome di GYOZA. Quelli che uno tira l’altro e non riesci più a fermarti… Con Chef Miki Hiura capiremo come fare l’impasto di farina, come trattare la pasta e creare i dischi su cui andremo a racchiudere il nostro ripieno. Come preparare appunto le due varianti di ripieno, uno di carne e uno vegetariano, l’insalata di cavolo cappuccio in agrodolce e due tipologie di salse in abbinamento. Realizzando con la pressione delle dita un ricamo per chiudere i golosi fagottini, pregusteremo la sensazione di mordere la crosticina croccante dei Gyoza e sprofondare nella morbidezza del ripieno. Abbiamo già l’acquolina!

JAPAN STREET FOOD Giovedì 31 Ottobre, alle 20

Una lente d’ingrandimento sui pasti nipponici prêt-à-porter. Un appuntamento imperdibile tra i meandri dello street food giapponese con ricette gustosissime, in cui scopriremo certe pietanze regionali e tanti trucchetti del mestiere in chiave japan! In questa lezione dedicata al cibo di strada, impareremo a fare l’OKONOMIYAKI, la nota frittata che si trova spesso girando per il Giappone. Capiremo come realizzare la pastella speciale che la rende croccante fuori e soffice dentro, e la succulenta salsa di accompagnamento. Prepareremo lo YAKISOBA coi noodles, la carne e le verdure fatto a regola d’arte; infine gli YAKI ONIGHIRI, gli iconici triangolini di riso, in questo caso cotti alla piastra (“yaki” in giapponese significa arrostito). Scopriremo tanti segreti del mestiere in chiave japan!

**********

Chef Miki Hiura

MIKI HIURA Originaria di Tokyo, si laurea in Scienze Alimentari all’Università di Tokyo Kasei Gakuin. Affiancandosi ad un severissimo maestro, studia per diversi anni la cucina tradizionale giapponese Kaiseki. Esperienza formativa che le permetterà di affinare le sue doti culinarie e cogliere i segreti della gastronomia nipponica tipica. Nel 2001, affascinata dal cibo e dalla cultura alimentare italiana, si trasferisce in Veneto e presta servizio, prima come aiuto cuoco e poi come Chef capocuoco e responsabile della cucina, in diversi ristoranti giapponesi del padovano.