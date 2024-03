CORSO DI CUCINA GIAPPONESE.

Al via il nuovo corso di cucina per gli appassionati del Giappone, condotto dalla cuoca di Tokyo Miki Hiura. Miki ha una lunga esperienza come Chef di prestigiosi ristoranti giapponesi in Veneto, ed è ora occupata nella divulgazione della cucina tradizionale del Sol Levante.

Il corso si sviluppa in quattro appuntamenti serali (frequentabili anche singolarmente) dedicati al MENù HANAMI, la festa della fioritura dei ciliegi; ai ravioli GYOZA; allo STREET FOOD e alle RICETTE GIAPPONESI VELOCI. Un modo per avvicinarci alla bellezza, alla diversità, ai sapori, ai colori e alle geometrie di questa affascinante cultura.

Ecco il dettaglio delle quattro serate:

MENù HANAMI: LA FESTA DELLA FIORITURA DEL CILIEGIO Giovedì 28 Marzo, alle 20

Lo splendido sakura, il fiore del ciliegio, è uno dei simboli più importanti della cultura giapponese. La sua fioritura viene celebrata da oltre un millennio: ogni anno, in questo periodo, milioni di giapponesi si riuniscono per ammirare i meravigliosi fiori rosa. È il momento dell’HANAMI, la festa che occupa gran parte della primavera. Tra aprile e maggio i parchi si popolano di persone riunite sotto gli alberi fioriti per godere della natura, che tanta centralità ha per la cultura nipponica, e degustare deliziose preparazioni tipiche in forma di pic-nic. In questa particolare lezione di cucina la cuoca di Tokyo Miki Hiura ci insegnerà ad imbastire un menù tipico per celebrare l’Hanami. Impareremo a preparare: il riso con salmone alla catalogna SAKE TO AONA NO MAZEGOHAN, il tipico pollo fritto giapponese KARAAGE, i fagiolini alla salsa di sesamo INGEN NO GOMAAE e finiremo in dolcezza con una super CHEESE CAKE AL THE MATCHA.

JAPAN STREET FOOD Giovedì 4 Aprile, alle 20

Una lente d’ingrandimento sui pasti nipponici prêt-à-porter. Un appuntamento imperdibile tra i meandri dello street food giapponese con ricette gustosissime, in cui scopriremo certe pietanze regionali e tanti trucchetti del mestiere in chiave japan! In questa lezione dedicata al cibo di strada, impareremo a fare l’OKONOMIYAKI, la nota frittata che si trova spesso girando per il Giappone. Capiremo come realizzare la pastella speciale che la rende croccante fuori e soffice dentro, e la succulenta salsa di accompagnamento. Prepareremo lo YAKISOBA coi noodles, la carne e le verdure fatto a regola d’arte; infine gli YAKI ONIGHIRI, gli iconici triangolini di riso, in questo caso cotti alla piastra (“yaki” in giapponese significa arrostito). Scopriremo tanti segreti del mestiere in chiave japan!

GYOZA, IL RAVIOLO GIAPPONESE Giovedì 18 Aprile, alle 20

Una serata in cui concentreremo la nostra attenzione agli irresistibili ravioli che in Giappone prendono il nome di GYOZA. Quelli che uno tira l’altro e non riesci più a fermarti… Con Chef Miki Hiura capiremo come fare l’impasto di farina, come trattare la pasta e creare i dischi su cui andremo a racchiudere il nostro ripieno. Come preparare appunto le due varianti di ripieno, uno di carne e uno vegetariano, l’insalata di cavolo cappuccio in agrodolce e due tipologie di salse in abbinamento. Realizzando con la pressione delle dita un ricamo per chiudere i golosi fagottini, pregusteremo la sensazione di mordere la crosticina croccante dei Gyoza e sprofondare nella morbidezza del ripieno. Abbiamo già l’acquolina!

CUCINA GIAPPONESE VELOCE (edizione Primavera!) Mercoledì 24 Aprile, alle 20

Ci dedicheremo alle ricette casalinghe veloci, quelle che i giapponesi preparano a casa in poco tempo; i cui profumi e sapori ci riconducono in terra nipponica con pochi sforzi e semplici tocchi! Miki Hiura, che ha studiato a lungo la cucina tradizionale Kaiseki a Tokyo, ci svelerà i suoi segretucci per tornare a casa ed imbastire tre veraci preparazioni che ci portano dritte ad Oriente. Impareremo a fare il classico donburi tricolore giapponese SOBORO DON, ovvero una scodella (=don) di riso bianco con succosa carne macinata a base di salsa di soia e uova strapazzate. Procederemo preparando un gustoso BUTA NO AMAKARAYAKI con fettine di maiale cotto in salsa agrodolce. Termineremo la nostra lezione con KYABETSU TO TSUNA NO WAHU MARINE, il cavolo cappuccio con il tonno marinati alla giapponese. Un appuntamento unico nel suo genere, per gli amanti della cultura tradizionale nipponica!

**********

Chef Miki Hiura

MIKI HIURA Originaria di Tokyo, si laurea in Scienze Alimentari all’Università di Tokyo Kasei Gakuin. Affiancandosi ad un severissimo maestro, studia per diversi anni la cucina tradizionale giapponese Kaiseki. Esperienza formativa che le permetterà di affinare le sue doti culinarie e cogliere i segreti della gastronomia nipponica tipica. Nel 2001, affascinata dal cibo e dalla cultura alimentare italiana, si trasferisce in Veneto e presta servizio, prima come aiuto cuoco e poi come Chef capocuoco e responsabile della cucina, in diversi ristoranti giapponesi del padovano.

**********

QUANDO: inizio corso Giovedì 28 Marzo, seguono Giovedì 4 Aprile, Giovedì 18 Aprile, Mercoledì 24 Aprile 2024

ORARIO: sempre dalle 20 alle 22.30 circa

DOVE: TANALIBERATUTTI, la sede di COOKiamo in Corte San Francesco, Viale Burchiellati 12, Treviso (siamo nella corte interna appena dopo la farmacia Testa D’Oro, davanti al mega parcheggio di Piazzale Burchiellati, per cui potrete parcheggiare praticamente davanti!)

COSTO: 55€ la singola lezione, 180 € l’intero corso in 4 appuntamenti

INFO E ISCRIZIONI: COOKiamo – HAT Studio: la prenotazione è obbligatoria, le iscrizioni sono aperte fino ad esaurimento posti (max 24 persone). Giorgia 347.9780123 cookiamo.scrivimi@gmail.com