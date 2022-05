CORSO DI CUCINA GIAPPONESE.

Al via il nuovo corso di cucina per gli appassionati del Giappone, condotto dalla cuoca di Tokyo Miki Hiura. Miki ha una lunga esperienza come Chef di prestigiosi ristoranti giapponesi in Veneto, ed è ora impegnata nella divulgazione della cucina tipica del Sol Levante.

Il corso si sviluppa in tre appuntamenti serali (frequentabili anche singolarmente) dedicati al MENù HANAMI, la festa della fioritura dei ciliegi; al GYOZA, il raviolo giapponese; infine un incontro dedicato agli UDON (sorta di noodles un po’ più spessi) fatti a mano e al croccante TEMPURA.

Un modo per avvicinarci alla bellezza, alla diversità, ai sapori, ai colori e alle geometrie di questa affascinante cultura.