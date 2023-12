In corso da questa mattina a Padova l'autopsia di Giulia

PADOVA - E' ancora in corso nell'obitorio della Medicina Legale di Padova l'esame autoptico sul corpo di Giulia Cecchettin. L'autopsia, iniziata verso le 9.00, sta quindi proseguendo da circa 5 ore. Al momento non vi sono previsioni su quando le operazioni di questa giornata potrebbero terminare.

Dai diversi accertamenti, oltre a quello relativo all'ora e alla causa del decesso - che al primo esame era stato attribuito a 'choc emorragico' - anche quello per individuare eventuali tracce di violenza sessuale e accertamenti genetico-forensi per escludere la presenza sulle scene del crimine di altre persone oltre all'indagato. Il prolungamento dei tempi dell'autopsia determinerà anche la fissazione della data esatta dei funerali.

ORE 17.30

L'autopsia sul corpo di Giulia Cecchettin, ad otto ore dall'inizio dell'esame, non è ancora terminata. Lo dicono all'ANSA fonti dell'Istituto di Medicina legale di Padova. L'esame, viene spiegato, è ancora in corso, e al momento non vi sono previsioni certe su quando potrà terminare. I medici nominati dalla Procura e i consulenti delle parti sono ancora tutti all'interno dell'istituto.

