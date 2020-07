Il corso per aspiranti venditori è stato un successo

CONEGLIANO – Si è concluso giovedì 9 luglio il laboratorio professionalizzante “Protagonisti responsabili della vendita diretta” organizzato dal Comune di Conegliano in collaborazione con il CIOFS FP Don Bosco nell'ambito del piano di intervento in materia di politiche giovanili che vede uniti i comuni di Conegliano, Vittorio Veneto e Sernaglia della Battaglia nella promozione di attività a favore dei giovani dei 28 comuni del Distretto Pieve di Soligo.



Tredici in tutto i ragazzi che, con la consegna degli attestati e una simulazione di vendita al dettaglio, hanno concluso con successo l’esperienza e sono ora pronti a cogliere le opportunità di lavoro che si presenteranno nel settore del commercio e della grande distribuzione.



Si tratta di giovani dai 17 ai 24 anni alla ricerca di un’occupazione che avevano interrotto precocemente il percorso di studi o scelto una strada difforme dalle proprie inclinazioni e che grazie a questo corso hanno avuto la possibilità di acquisire una preparazione di base e alcune competenze pratiche ed operative necessarie per affrontare il lavoro: dall’accoglienza del cliente alla gestione ed organizzazione di un punto vendita, dagli elementi di merceologia alle principali tecniche di vendita.



In merito al percorso formativo si è espresso anche Gianbruno Panizzutti, assessore alla pubblica istruzione e alle politiche giovanili del Comune di Conegliano: “Il percorso è stato un valido esempio di sinergia tra regione, comuni e scuola, utile a infondere nei ragazzi che vi hanno partecipato le competenze per una futura professione. Molto spesso qualche nostro giovane si ‘perde’ anche a causa delle difficoltà di trovare un lavoro e proprio tenendo presente questa problematica abbiamo offerto questo percorso ai nostri ragazzi, esperienza che ripeteremo anche nel prossimo piano politiche giovanili”.