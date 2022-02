Corsa, torna il Grand Prix Giovani

TREVISO - Torna il Grand Prix Giovani. La prestigiosa rassegna under 18 di corsa si prepara a festeggiare il 25° compleanno con un’edizione speciale che toccherà quattro province (Pordenone, Treviso, Belluno e Trento) e tre regioni (Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige).



Nove le gare in cartellone nell’arco di sette mesi, da marzo a ottobre. E, per la prima volta, il circuito non comprenderà soltanto gare su strada, ma anche un cross e una corsa in montagna. La tappa inaugurale, sabato 19 marzo, ad Aviano (Pordenone), sarà il 10° Cross della Pedemontana, che coinciderà con i campionati italiani master di corsa campestre, in programma all’indomani.



Il 27 marzo toccherà al 30° Memorial Antonio Tomasi, che a Cavriè di San Biagio di Callalta, nel Trevigiano, assegnerà anche i titoli veneti giovanili Fidal di corsa su strada. Il 24 aprile, a Limana, nel Bellunese, spazio alla 1^ edizione della corsa in montagna “La Santissima”.

Seguiranno cinque appuntamenti su strada: il 21° Trofeo Città di Sacile (Pordenone) il 15 maggio, il 50° Trofeo San Vittore a Tonadico di Primiero (Trento) il 12 giugno, la 5^ Quantin Young Race, nel Bellunese, il 9 luglio, il 41° Giro Podistico Internazionale di Pordenone l’11 settembre, il 25° Circuito Internazionale Oderzo Città Archeologica, nel Trevigiano, il 18 settembre e, come prova jolly, la gara giovanile che il 2 ottobre, ancora a Sacile, accompagnerà la 2^ Mytho Marathon.

L’edizione 2022 del Grand Prix Giovani, interamente costituita da manifestazioni inserite nel calendario Fidal e organizzata con il sostegno dell’assessorato regionale allo Sport del Friuli Venezia Giulia, sarà aperta alle categorie allievi, cadetti, ragazzi ed esordienti. Previste una classifica individuale, che considererà i migliori sei risultati su otto prove (esclusa la gara Jolly) e assegnerà i titoli di Campione Triveneto, e una graduatoria di società basata sui punteggi di sette prove su otto (scartando il peggior risultato e includendo la prova Jolly).



L’Asd Atletica Triveneta, organizzatrice del circuito con la collaborazione dei Comitati Fidal di Friuli Venezia Giulia, Trentino e Veneto, ha previsto anche un premio fedeltà per gli atleti che termineranno tutte le otto gare e un premio di presenza per gli atleti che concluderanno almeno sei tappe. Grazie al contributo di Banca della Marca saranno inoltre assegnate quattro borse di studio agli atleti delle categorie cadetti e ragazzi distintisi per le prestazioni nel Grand Prix Giovani e meriti scolastici. Dopo le difficili stagioni della pandemia, il Grand Prix Giovani è davvero pronto a tornare ai nastri di partenza. Niente di meglio per celebrare il prestigioso traguardo del quarto di secolo.