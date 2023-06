Corsa in montagna, a Volpago assegnati i titoli regionali

VOLPAGO DEL MONTELLO - Roberto Fregona (Atl. San Biagio) e Silvia Sangalli (Atl. Dolomiti Belluno) sono i nuovi campioni veneti assoluti di corsa in montagna. E’ il verdetto della seconda e ultima prova della rassegna regionale, andata in scena oggi - domenica 4 giugno - a Volpago del Montello, nel Trevigiano. La manifestazione assegnava i titoli regionali individuali per tutte le categorie, considerando i risultati delle due prove in calendario: la prima si era disputata il 30 aprile a Limana, nel Bellunese. Oggi, a Volpago del Montello, le gare assolute sono state vinte da Paolo Zanatta (Trevisatletica) e Giovanna Ricotta (Pol. Brentella), ma il computo delle due prove regionali ha premiato Fregona e Sangalli. In casa Fregona è giunto anche un secondo titolo, quello vinto da papà Lucio, ex campione mondiale della specialità, nella categoria SM55. Il titolo regionale promesse è andato a Raffaele Teza (Gs Quantin Alpenplus); quello juniores a Luca De Col (Atl. Dolomiti Belluno). In campo femminile, titolo regionale anche per Irene Morato (Virtus Este) tra le juniores. Assegnati pure i titoli regionali master e quelli del settore giovanile. Nel campionato regionale di società, anche questo sviluppato su due prove, due titoli a testa per l’Atletica Dolomiti Belluno, che ha primeggiato nelle classifiche assolute (uomini e donne), e per il Gs Quantin Alpenplus, leader nel settore promozionale sia a livello maschile che femminile.



Risultati. UOMINI. SETTORE ASSOLUTO. Assoluti (9 km): 1. Paolo Zanatta (Trevisatletica) 33’28”, 2. Giacomo Esposito (Atl. San Biagio) 33’32”, 3. Davide Bedini (Atl. Ponzano) 33’59”, 4. Roberto Fregona (Atl. San Biagio) 34’00” (campione regionale assoluto), 5. Filippo Barizza (Atl. Dolomiti Belluno) 34’07”. Promesse (9 km): 1. Raffaele Teza (Gs Quantin Alpenplus) 34’44” (campione regionale), 2. Giacomo Prenol (Atl. Ponzano) 36’30”, 3. Filippo Votta (Gs Quantin Alpenplus) 37’09”. Juniores (9 km): 1. Gabriele De Vito (Atl. Dolomiti Belluno) 38’31”, 2. Luca De Col (Atl. Dolomiti Belluno) 41’11” (campione regionale), 3. Andrea Uliana (Vittorio Atletica) 41’15”.



Master (9 km). SM35: 1. Mirko Signorotto (HRobert Running Team) 35’41” (campione regionale). SM40: 1. Paolo Zanatta (Trevisatletica) 33’28”, 2. Filippo Barizza (Atl. Dolomiti Belluno) 34’07” (campione regionale). SM45: 1. Luca De Toffol (Atl. Dolomiti Belluno) 39’46” (campione regionale). SM50: 1. Hamid Nfafta (Atl. Valdobbiadene) 37’17”, 2. Fiorello Pianon (Alpago Tornado Run) 37’21” (campione regionale). SM55: 1. Lucio Fregona (GS Astra) 38’32” (campione regionale). SM60: 1. Giorgio Mazzer (Eurovo Atl. Pieve di Soligo) 38’32”, 2. Luigi Bortoluzzi (Gs Quantin Alpenplus) 39’46” (campione regionale). SM65: 1. Antonio Guerra (GS Alpini Vicenza) 46’24” (campione regionale). SM70: 1. Maurizio Bortoluzzi (Alpago Tornado Run) 46’54” (campione regionale). SM75: 1. Laudino Mason (Audace Noale) 58’27” (campione regionale). SM80: 1. Antonio Valle (GS Tortellini Voltan) 1h28’24” (campione regionale). SM85: 1. Mirco Roffarè (Gs Quantin Alpenplus) 1h11’51” (campione regionale). Campionato regionale assoluto di società (finale): 1. Atl. Dolomiti Belluno 576, 2. Gs Quantin Alpenplus 566, 3. Atl. Valdobbiadene 460.



SETTORE PROMOZIONALE. Allievi (5 km): 1. Marco Stupiggia (Atl. Vicentina) 19’22” (campione regionale), 2. Andrea Cavedon (Atl. Vicentina) 19’59”, 3. Cristiano Zanin (Gs Quantin Alpenplus) 20’15”, 5. Paolo Biz (Vittorio Atletica) 22’09” (campione provinciale). Cadetti (2,5 km): 1. Marco Menia Cadore (GS Quantin Alpenplus) 8’44” (campione regionale), 2. Giacomo Votta (GS Quantin Alpenplus), 3. Tommaso Gerardini (GS Quantin Alpenplus) 9’06”, 7. Giorgio De Bortoli (Vittorio Atletica) 10’06” (campione provinciale). Ragazzi (1,5 km): 1. Edoardo Sanson (Atl. Ponzano) 5’18” (campione provinciale), 2. Andrea Sanson (Nuova Atl. Roncade) 5’24”, 3. Ismaele Mascolo (Atl. Longarone Sinteco) 5’30” (campione regionale).

Campionato regionale promozionale di società (finale): 1. Gs Quantin Alpenplus 926, 2. Vittorio Atletica 591, 3. Atl. Vicentina 318.



DONNE. SETTORE ASSOLUTO. Assoluti (9 km): 1. Giovanna Ricotta (Pol. Brentella) 40’28”, 2. Silvia Sangalli (Atl. Dolomiti Belluno) 40’45” (campionessa regionale), 3 Eleonora Lot (Atl. Ponzano) 40’49”, 4. Marjana Bedini (Atl. Ponzano) 41’47”, 5. Elisa Gullo (Gs Quantin Alpenplus) 42’28”. Juniores (5 km): 1. Irene Morato (Virtus Este) 25’48” (campionessa regionale). Master (9 km). SF35: 1. Elisa Gullo (Gs Quantin Alpenplus) 42’28” (campionessa regionale). SF40: 1. Marjana Bedini (Atl. Ponzano) 41’47”, 2. Deborah Entilli (Alpago Tornado Run) 43’05” (campionessa regionale). SF45: 1. Patrizia Zanette (A. Atl. Dolomiti Belluno) 44’04” (campionessa regionale). SF50: 1. Giovanna Ricotta (Pol. Brentella) 40’28”, 2. Sabrina Viel (Gs Quantin Alpenplus) 45’03” (campionessa regionale). SF55: 1. Viorica Hazota (Eurovo Atl. Pieve di Soligo) 49’28” (campionessa regionale). SF60: 1. Flavia Nardi (Atl. Valdobbiadene) 1h01’27” (campionessa regionale). SF70: 1. Luisa Casagrande (Atl. Vittorio Veneto) 1h01’02” (campionessa regionale).

Campionato regionale assoluto di società (finale): 1. Atl. Dolomiti Belluno 340, 2. Atl. Valdobbiadene 282, 3. Gs Quantin Alpenplus 224.



SETTORE PROMOZIONALE. Allieve (2,5 km): 1. Irene Zampieri (Gs Quantin Alpenplus) 11’04” (campionessa regionale), 2. Annamaria Perissinotto (ATL-Etica San Vendemiano) 11'53” (campionessa provinciale), 3. Mirta Gerardini (Gs Quantin Alpenplus) 12’44”. Cadette (2,5 km): 1. Sofia Isaurico (Athletic Club Firex Belluno) 10’21” (campionessa regionale), 2. Silvia Coletti (Bellunoatletica M.G.B.) 11’05”, 3. Nicole Melpignano (Atl. Longarone Sinteco) 11’11”, 4. Maria Beatrice Nieto (Atl. Montebelluna) 11’19” (campionessa provinciale). Ragazze (1,5 km): 1. Asia Rossi (Csi Atl. Provincia di Vicenza) 5’51”, 2. Maria Cristina Silvagni (Csi Atl. Provincia di Vicenza) 5’56” (campionessa regionale), 3. Martina Bianchin (Atl. Ponzano) 6’05” (campionessa provinciale).

Campionato regionale promozionale di società (finale): 1. Gs Quantin Alpenplus 459, 2. Atl. Ponzano 277, 3. Csi Atl. Provincia di Vicenza 238.