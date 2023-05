Corsa, Cristina Viotto campionessa italiana master 5 km

VITTORIO VENETO – Un titolo tricolore per la Scuola di Maratona Vittorio Veneto. L’ha conquistato Cristina Viotto, laureatasi campionessa italiana di categoria nella rassegna nazionale dei 5 km di corsa su strada andata in scena a Silvi Marina (Teramo). La forte atleta vittoriese si è imposta nella categoria SF55, risultando l’unica atleta veneta a fregiarsi del titolo tricolore in questa edizione dei campionati. Nel 2022, quando la rassegna nazionale dei 5 km venne disputata sulle strade di Motta di Livenza, Cristina giunse seconda di categoria.

Questa volta, invece, l’atleta della Scuola di Maratona Vittorio Veneto si è lasciata tutte le coetanee alle spalle, andando a vestire la maglia tricolore. Continua così la splendida stagione di Cristina Viotto che, da specialista delle corse su strada, in questo primo scorcio di 2023 ha realizzato anche due record veneti di categoria: nei 10 km (40’45” sulle strade bresciane di Orzinuovi) e nella mezza maratona (1h28’26” a Brugnera). Suo anche il titolo veneto di categoria nella mezza maratona, vinto a marzo sulle strade di casa, in occasione della Maratonina della Vittoria. E’ solo l’inizio: l’annata di Cristina promette molte altre soddisfazioni.