Corsa al green pass: in Veneto 1400 tamponi a pagamento in un giorno

VENETO - Sono stati abbastanza numerosi, 1.396 in tutto, i veneti che ieri hanno deciso di fare a pagamento i tamponi anti-Covid in ospedali e ambulatori pubblici, dopo il termine della gratuità di questi test, se non nei casi di comprovata necessità o rischio per la salute.

I dati, riferiti dalla Regione, vedono con il più alto numero di tamponi fatti a pagamento l'Ulss 7 Pedemontana, con 329, deguita dall'Ulss 9 Scaligera, 326, e la 8 Berica, 191; a seguire l'Ulss 2 (136), l'Ulss 5 (132), l'Ulss 3 (94), l'Ulss 4 (76) e l'Ulss 6 (55).