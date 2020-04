Corrono nudi per la strada in pieno giorno: terzo episodio simile in Veneto dall'inizio del lockdown

E’ successo a Vittorio Veneto, a Montebelluna. E ora anche a Legnano, in provincia di Verona. E’ la terza volta dall’inizio del lockdown che in Veneto vengono segnalati episodi di gente che corre nuda per le strade delle città in pieno giorno.

Domenica scorsa due uomini sulla quarantina hanno corso per le strade di Legnano senza nulla addosso, tranne le scarpe da jogging e un calzino utilizzato come copri-pene. E, come riporta l’Arena, sono stati i protagonisti stessi a condividere su Instagram il video della propria performance.

Una bravata che costerà loro molto cara.