Corriere si reca presso una casa per consegnare un pacco, trova una bambina, la rapisce e la uccide

USA - Una bambina di 7 anni, Athena Strand, è stata trovata morta venerdì scorso, dopo due giorni dalla denuncia di scomparsa. Il presunto responsabile dell’omicidio sarebbe il 31enne Tanner Horner, che ora si trova in carcere. I fatti si sono verificati vicino a Dallas, in Texas. Mercoledì pomeriggio l’uomo, che lavorava come corriere per una nota azienda, si è recato a casa della piccola, per una consegna. La bambina si trovava sul vialetto di casa e l’uomo, dopo aver consegnato il pacco alla matrigna di Athena, si sarebbe portato via la bambina e, secondo gli inquirenti, l’avrebbe uccisa quasi subito. Il corpo senza vita della piccola è stato trovato a 15 km da casa dopo due giorni di ricerche. Il 31enne ora si trova in carcere e non si capisce quale sia stato il movente del delitto. L’uomo sarà processato.

In foto: Athena Strand