Corriere si amputa un dito scaricando pellet

TRIESTE - Incidente sul lavoro martedì poco prima di mezzogiorno in strada per Vienna a Opicina nel comune di Trieste quando per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Villa Opicina un corriere di 55 anni di Tricesimo si è amputato una falange della mano durante le operazioni di scarico del materiale con un transpallet.

Immediati i soccorsi da parte dei sanitari e il suo trasportato all’ospedale di Cattinara. Sul posto oltre la pattuglia dei Carabinieri di Villa Opicina anche un’unità dello Spresal per la ricostruzione della dinamica dell’infortunio sul lavoro.