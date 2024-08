Corriera fuoristrada a Verona, l'autista è dipendente della ditta del bus di Mestre 

VERONA - E' un dipendente de La Linea Spa, l'azienda di trasporti veneziana coinvolta nella tragedia del bus precipitato dal cavalcavia di Mestre il 3 ottobre scorso, l'autista del bus di Atv che ieri mattina guidava il mezzo uscito da strada a Parona, frazione di Verona, nello schianto che è costato la vita ad una donna romena di 49 anni.

"La legge regionale prevede che il 20% del servizio venga dato in affido ad aziende esterne, del territorio. La nostra Azienda produce 23 milioni di chilometri all'anno, di cui 4 in affidamento", ha precisato il presidente di Atv, Massimo Bettarello. L'autista lavora a Verona dal 2006.

"Confermo - ha aggiunto Bettarello - che l'autista non è un dipendente diretto, è di un'azienda che aveva in affido alcune linee però lavora per noi da molti anni, dal 2006. A memoria non è mai stato coinvolto in fatti rilevanti per la sicurezza sua, dei passeggeri o dei mezzi. E' stato sottoposto a tutti i controlli che fanno i nostri autisti e quindi le visite di idoneità, i certificati di qualificazione del conducente, i test a sorpresa sulle tossicodipendenze che ha brillantemente superato ed i corsi di formazione sulla guida sicura". Il presidente di Atv ha puntualizzato che "l'azienda ha messo in campo tutto quello che era possibile. Per quanto riguarda il mezzo, era un bus tedesco alimentato a gas di recentissima introduzione, perciò questo ci fa presupporre che anche tutte le dotazioni fossero a posto. Così attendiamo l'esito dell'indagini per ulteriori commenti" ha concluso.

Il conducente, 55 anni, è ricoverato all'ospedale di Borgo Trento, è ancora sedato e ha riportato un grave trauma toracico ed altre ferite, ma non è in pericolo di vita. Per estrarlo dalle lamiere del bus i vigili del fuoco hanno lavorato 3 ore. Dai primi riscontri - in corso di verifica da parte degli investigatori - sembra che non ci siano tracce di frenata. La donna deceduta è rimasta schiacciata tra la cabina dell'autista e il seggiolino sul quale si trovava, e ha riportato traumi gravissimi agli arti che si sono rivelati fatali.

