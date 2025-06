Corriera contro auto: tre feriti

ROVIGO - Intervento dei Vigili del fuoco alle 13.35 di domenica 15 giugno per un incidente che ha coinvolto un pullman del trasporto di linea e un'auto, in via Carabella, a Rosolina (RO): 3 feriti. Le squadre dei Vigili del fuoco giunte da Adria, con l'autogru in supporto da Rovigo, hanno messo in sicurezza il pulmann uscito di strada e finito contro una colonnina del gas, con la successiva perdita della sostanza pericolosa.



I feriti, uno nel pullman e i due occupanti dell'auto, sono stati soccorsi dal personale sanitario. Tra questi uno è stato elitrasportato in ospedale a Padova. Sul posto l'azienda responsabile della distribuzione del gas e la polizia locale per l'accertamento sulle cause del sinistro. Le operazioni di messa in sicurezza dell'area sono terminate intorno alle 16:45.