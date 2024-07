La corrente troppo forte lo porta via: il Labrador Ziggy nuota in mare per 5 ore e riesce a tornare a riva

VENEZIA - È una storia che tocca il cuore quella di Ziggy, un labrador nero di 8 anni, che ha lottato contro le correnti marine per quasi cinque ore, nuotando per quasi sei chilometri, prima di riuscire a tornare a riva sano e salvo e a riabbracciare la sua famiglia. Il coraggioso cane è stato risucchiato dalle forti correnti al largo di Pellestrina, ma alla fine è riuscito a sopravvivere grazie alla sua determinazione e all'aiuto di una gentile turista padovana.



Sabato scorso - come riporta Il Gazzettino - Marco, il padrone di Ziggy, insieme alla sua famiglia e amici, si trovava in barca a circa tre miglia dalla costa davanti a Pellestrina, vicino agli allevamenti di cozze nella zona della bocca di porto degli Alberoni. Erano circa le 12.30 quando Ziggy, insieme al gruppo di sette persone si è tuffato in acqua. Ma a causa del forte vento e delle correnti il cane è scomparso dalla vista del suo padrone.



In preda alla disperazione, Marco e la sua famiglia hanno immediatamente avviato le ricerche e lanciato un'allerta tramite il gruppo Facebook "Pescatori Veneziani", che conta oltre 23mila iscritti. "Il gruppo è stato fondamentale, la solidarietà è stata immediata; in tantissimi, in pochi secondi hanno condiviso la nostra richiesta", ha detto Marco. Per quasi cinque ore, Ziggy ha lottato contro le correnti, nuotando incessantemente fino a quando è riuscito ad arrivare a riva. È stata una turista padovana ad accorgersi del cane stanco e solo sulla spiaggia. Preoccupata per il suo stato, la donna si è presa cura di Ziggy e, grazie al passaparola sui social media, è riuscita a rintracciare i suoi padroni e a restituirlo alla sua famiglia.



"Mai avrei immaginato di trovarmi in una situazione del genere. Senza questo gruppo Facebook e senza l’aiuto di tante persone, mai avremmo raggiunto questo risultato per il quale vogliamo ringraziare davvero tutti di cuore. Ziggy è parte di noi", ha concluso Marco, visibilmente commosso. Il comitato territoriale "Lido Oro Benon" ha raccontato questa storia straordinaria, sottolineando l'importanza della solidarietà e della comunità. Ziggy ora sta bene, è tornato a casa sano e salvo, circondato dall'affetto della sua famiglia.