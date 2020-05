Corre il virus in Brasile, 9.888 casi e 610 morti in 24 ore

Continuano a registrarsi numeri negativi in Brasile, dove il coronavirus continua a correre. Secondo il ministero della Salute, nelle ultime 24 ore si sono registrati 9.888 nuovi positivi e sono morte 610 persone che avevano contratto il virus.

Sale così a 135.106 il numero dei casi confermati nel Paese sudamericano, con 9.146 decessi in totale

I dati diffusi oggi sono in linea con quelli annunciati ieri, giorno peggiore in Brasile dallo scoppio della pandemia causata dal coronavirus, con 10.503 casi e 615 morti in sole 24 ore.