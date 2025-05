Corpo senza vita ritrovato nel canale

PADOVA – In mattinata a Padova, nella zona del Portello, avvistato un cadavere nelle acque del canale Piovego. La segnalazione, arrivata da un passante, ha fatto scattare l’intervento immediato delle Forze dell’Ordine e dei soccorritori. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, la Polizia Scientifica e il medico legale. Le operazioni di recupero del corpo sono ancora in corso, mentre i sanitari stanno valutando le condizioni della salma. Le autorità hanno avviato le indagini per risalire all’identità della vittima e ricostruire le cause del decesso. L’intervento ha causato rallentamenti e disagi al traffico nelle vie circostanti, in particolare lungo via Alvise Cornaro e via San Massimo, dove la circolazione è stata temporaneamente deviata. La situazione resta sotto il controllo delle Forze dell’Ordine, che stanno monitorando l’area.