Corpo senza vita recuperato nel fiume

UDINE - È stato recuperato dopo circa 23 ore di ricerche il corpo senza vita di Gianfranco Baldin, 63enne residente a Tavagnacco, caduto sabato nel torrente Cormor a Carlino.



Le operazioni di ricerca si sono concentrate in un tratto del torrente dove l’acqua ha visto un abbassamento del livello e della portata, facilitando l’intervento dei Vigili del Fuoco. A bordo di Drago, l’elicottero del reparto volo dei Vigili del Fuoco di Venezia, è stato individuato il corpo esanime a circa trenta metri dal rullo del torrente, punto in cui Baldin era stato visto per l’ultima volta.

Il recupero è stato effettuato dai sommozzatori del Nucleo di Soccorso Subacqueo Acquatico del comando VV.F. di Trieste.



L’uomo si era tuffato nel corso d’acqua per soccorrere il proprio cane caduto nel torrente. Alcuni ragazzi che hanno assistito alla scena hanno immediatamente lanciato l’allarme. Il cane è stato tratto in salvo dai Vigili del Fuoco.