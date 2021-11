A partire da mercoledì 10 novembre, fino a febbraio 2022, presso le Opere Pie di Pederobba di terranno delle serate informative gratuite dedicate alla salute del corpo e della mente.

Le serate fanno parte di un più ampio progetto sponsorizzato, in parte dalla regione Veneto, sull'invecchiamento sano e attivo.

Durante questo ciclo di incontri si sussegueranno vari relatori: nutrizionista, psicologi, fisioterapista, medici e addirittura un alpinista. L'obiettivo degli incontri è proprio quello del prendersi cura di sé per mantenersi attivi e in salute.

Le parole del presidente, prof. Agostino Vendramin: "Orgogliosi di aver vinto il bando regionale sull'invecchiamento sano, a dimostrazione del fatto che gli anziani delle Rsa non sono solo assistiti dal punto di vista sanitario, ma stimolati a essere presenti e attivi secondo le loro capacità, con l'ausilio di educatori, psicologi, fisioterapisti, logopedisti. E' un servizio che le Opere Pie d'Onigo garantiscono da anni, che può essere un modello trasferibile anche in famiglia. In quest'ottica si pone il ciclo di incontri Corpo e mente in salute che i nostri educatori hanno promosso in partenariato con enti e associazioni del territorio."