Coronavirus,"Farmaci sperimentali a domicilio" l'annuncio di Zaia

"Siamo riusciti, tramite Aifa, a far passare il protocollo della sperimentazione dei farmaci precoci già a domicilio - ha dichiarato il presidente della Regione Luza Zaia - Stiamo approntando le linee guida con i nostri ospedali. Immagino che inizieremo la prossima settimana". Zaia ha confermato anche l'avvio della sperimentazione del farmaco giapponese Aviga. Ma non solo: ieri sera l'Istituto Superiore di Sanità, ha reso noto la Regione, ha autorizzato l'ospedale di Padova all'utilizzo del plasma trattato degli infetti sui ricoverati nella terapia intensiva. Quanto ai test per intercettare gli asintomatici, Zaia ha confermato che il Veneto "punta ai 20mila tamponi al giorno. Per questo - ha spiegato - ci è arrivata dall'Olanda una nuova macchina da 40mila euro per farne di più ed accelerare i tempi".