Coronavirus, Zaia:"Girano falsi audio sui decessi"

"Girano su Whatsapp audio imbarazzanti. C'è chi dice che le pompe funebri segnano tutti i morti come Coronavirus. E' gravissimo diffondere messaggi così, che creano inquietudine". Lo ha affermato il presidente del Veneto Luca Zaia. "Intanto - ha precisato Zaia - le pompe funebri non fanno classificazione dei morti. Non esiste che si dica che chi muore per un incidente stradale muore di Coronavirus, le nostre classificazioni seguono parametri tecnico-legali su indicazioni dell'Oms. Siamo l'unico Paese e Regione che diffondono bollettini ogni giorno. Non mi risulta che lo facciano ovunque; non si venga a chiedere trasparenza, e poi quando ti diamo i numeri si dica che servono 'solo per fare bollettini'", ha concluso.