Coronavirus, Zaia:"Abbiamo i primi 30 dimessi"

"Abbiamo i primi 30 dimessi, e questo dato ci fa capire che tutte attività vanno nella direzione di un buon risultato nelle cure. Abbiamo già pazienti in fase di 'svezzamento' che stanno per essere estubati e mandati in reparto". Lo ha sottolineato il presidente del Veneto Luca Zaia, facendo il punto dell'emergenza Coronavirus in regione, a Marghera.

Per quanto riguarda i 20 decessi, Zaia ha rimarcato che "nella tragedia umana di ogni storia ne dobbiamo parlare con estrema delicatezza, ma siamo sostanzialmente nella quasi totalità davanti a casi clinici con patologie pregresse, cronici e 'pesanti'. Non la presento come giustificazione ma rispetto alle linee guida dell'Oms è giusto illustrare i decessi in maniera opportuna, e ricordo che dovranno essere certificati dalla filiera dell'Iss e inviati all'Oms". Riguardo infine al numero complessivo di morti in Italia, Zaia ha notato che "uno dei grandi temi è quello della classificazione, e una validazione ci dovrà essere a livello internazionale".