Coronavirus, Zaia:"Abbiamo numeri da bollettino di guerra"

"I numeri del Coronavirus in Veneto di oggi non ci fanno certo sorridere: 771 ricoverati nella regione significa un ospedale provinciale dedicato solo al Covid-19. 209 malati in terapia intensiva sono un numero che si ha normalmente 'in tempo di pace', quando abbiamo solo pazienti ordinari". Lo dice il presidente del Veneto Luca Zaia parlando "di un vero e proprio bollettino di guerra" e ricordando anche il dato odierno di 115 decessi. "Capite che non sono i morti di una semplice influenza - puntualizza - sono i morti causati dal virus. Se i miei concittadini sono si fossero presi il Coronavirus non sarebbero in questa lista".