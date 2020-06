Coronavirus, Zaia vuole "salvare" la Mostra del Cinema di Venezia: "Un posto occupato e uno no"

"Adesso che c'è il nuovo Dpcm, stiamo preparando la nuova ordinanza: un'ordinanza complicata, perché vogliamo mettere nero su bianco le date e le soluzioni per discoteche, cinema, teatri, spettacoli all'aperto, fiere, sagre, sale gioco e casinò". Lo ha annunciato il presidente del Veneto, Luca Zaia, precisando che "in queste ore stiamo mettendo in fila in queste ore una miriade di attività sospese, disponendo eventuali deroghe".

In particolare, Zaia si è soffermato sulla deroga allo studio per l'Arena di Verona e per la Mostra del Cinema di Venezia: "L'idea - ha spiegato - è quella di garantire un posto occupato e uno no, ove ci sono sedute, mantenendo il metro di distanza per gli spettacoli all'aperto".

Quanto al tema delle discoteche, Zaia ha spiegato che "il Dpcm dà alle regioni la possibilità di precedere anticipazioni. Stiamo valutando il tutto per mettere in condizioni questo reparto, come quello delle sagre, per ripartire. Il tema delle riaperture lo stiamo affrontando con gradualità, codificando nell'ordinanza date e linee guida", ha concluso.