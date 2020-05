Coronavirus, Zaia vuole aperte anche piscine e palestre

"La Regione in teoria dovrebbe poter presentare un'ordinanza dopo il Dpcm più estensiva, qualora lo creda e voglia; noi chiediamo l'apertura di molte attività tra cui tutte quelle commerciali, bar ristoranti e servizi alla persona ma chiederemo l'apertura anche dei centri sportivi, palestre e piscine".

Lo ha affermato il presidente del Veneto Luca Zaia. "Abbiamo nostre linee guida - ha aggiunto Zaia - concertate con le realtà che detengono interessi, e interfacciate con le linee delle altre regioni. Però ci deve essere nel Dpcm la previsione e la possibilità per le regioni di mettere altre linee guida rispetto all'Inail. Se sono una 'condizione sine qua non', nessuno sarà in grado di applicare linee guida alternative", ha concluso.

"Le linee dell'Inail sono discrezionali, i famosi 4 metri sono frutto di un lavoro al tavolino da parte dei tecnici, i nostri dicono altre misure", prosegue il presidente.

"Non è una norma automatica - ha precisato Zaia - ma mediata dell'umanità di quelli che ci lavorano. abbiamo un'intesa verbale con il presidente del Consiglio su linee guida generali e linee di apertura delle Regioni. Per certi settori economici sono impossibili, basti pensare all'Harry' Bar di Cipriani. Perché non avere un approccio mitteleuropeo? In Germania o in Austria danno solo indicazioni con delle icone", ha concluso.