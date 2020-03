Coronavirus, Zaia: "Un tampone positivo non è una condanna a morte"

"Noi abbiamo un modello che ci dice che arriveremo a un punto in cui avremo due milioni di veneti contagiati", ma "molti positivi non sviluppano patologie, è bene ricordarlo. Un tampone positivo non è una condanna a morte". lo ha ricordato il presidente del Veneto, Luca Zaia, durante il briefing sul Coronavirus in Regione.

Il modello previsionale, ha proseguito Zaia "ci lascerà nella storia questa 'nebulosa' di sapere di avere avuto tanti cittadini che non saremo riusciti a intercettare, che saranno degli asintomatici positivi, che poi si negativizzeranno, come accade". Il tampone positivo, ha aggiunto "vuol dire che ti devi mettere in quarantena e cercare di non andare a contagiare qualcuno che potresti condannare a morte".

Zaia ha quindi sottolineato che "raggiunto un certo livello di contagio nella comunità, con picchi come quelli che prevede il nostro modello che si potrebbero raggiungere a metà aprile per poi sfiammare verso fine aprile e i primi di maggio, è verosimile che ci sia un paio di milioni di persone che comunque direttamente o indirettamente siano state contagiate".