"Conte ha un comitato tecnico-scientifico nazionale? Lo faccia esprimere": lo dice il governatore del Veneto Luca Zaia sulla Fase 2.

"Il 'tutto chiuso' non esiste più - sottolinea - non per colpa mia ma perchè con il dpcm che ha autorizzato le prime aperture con il codice Ateco e con le deroghe di silenzio-assenso oggi possiamo dire tranquillamente che in Veneto, ma anche in altre regioni, almeno il 40% delle imprese ha aperto".