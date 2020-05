Coronavirus, Zaia "stringe" sulle mascherine: multa da 500 a 3mila euro per chi non la indossa

"Nella nuova ordinanza del Veneto al primo punto ho messo i dispositivi di protezione individuale. Che restano obbligatori. Senza mascherina corri il rischio di prenderti una multa che va da minimo 500 euro e può arrivare a 3.000".

Lo ha detto il governatore del Veneto, Luca Zaia, annunciando le misure della nuova ordinanza regionale che verrà emanata appena reso noto il testo dell'ultimo Dpcm.

"Io non sono per lo stato di polizia - ha aggiunto - ma qui c'è una partita che va oltre l'individuo, oltre la comunità. In queste ultime 24 ore ci sono arrivate una miriade di foto nelle nostre città di persone che non hanno la mascherina, o la portano al collo. Patti chiari: se on si porta la mascherina si va verso la ricaduta".