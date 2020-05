Coronavirus, Zaia sta coi commercianti: "Le loro manifestazioni vanno accettate"

Per il presidente del Veneto, Luca Zaia, "vanno accettate" le manifestazioni, i flash mob di commercianti e cittadini per le restrizioni del Dcm.

"Vanno fatte in maniera civile, nel rispetto delle regole e della libertà altrui. Non vedo il motivo di polemizzare e non dobbiamo politicizzarle. Sono commercianti, artigiani, lavoratori che chiedono di lavorare secondo le regole.

Tutti mi dicono 'ma io voglio aprire. Diteci cosa dobbiamo fare'. Sarebbe delinquenziale punire o contestare queste forme di protesta che vengono fatte in modo silenzioso e civile".

"La risposta migliore che potremo dar loro - osserva Zaia - sia quella di convincere il Governo di riaprire magari con un approccio differenziato tra le Regioni. Se così fosse, riusciremo a risolverla velocemente questa partita".