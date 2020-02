"In questo momento in Veneto abbiamo una situazione assolutamente sotto controllo. Sono 133 i casi di contagio, un centinaio li consideriamo asintomatici. In ospedale sono 21 in ricovero normale e 8 che avevano patologie pregresse in terapia intensiva".

Lo afferma il governatore del Veneto, Luca Zaia. Si tratta quindi, precisa, di una "situazione che non rispecchia l'aspettativa esponenziale che ad ora era prevista".