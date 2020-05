Coronavirus, Zaia: "Si alla commissione d'inchiesta sulle case di riposo"

Luca Zaia condivide l'attivazione di una Commissione d'inchiesta da parte del Consiglio Regionale del Veneto sui decessi registrati nelle case di riposo. "Che non ci sia qualcuno - precisa - che si permetta di dire che c'è una minima esitazione da parte mia o da parte del gruppo. Ho solo sollevato un tema - aggiunge - che la Commissione si metta in rete con le Procure, onde evitare di andare ad occupare spazi dell'autorità giudiziaria che è deputata dalla legge ad indagare". Zaia, annunciando che è stata approvata "la riapertura delle Rsa" al pubblico, ha sottolineato che nella regione "ci sono 330 case di riposo con 30 mila ospiti e altrettanti operatori. Di queste il 75% non ha registrato alcun contagio da Covid 19. Il restante 25% ha avuto pochi, mediamente e forti casi di contagi. Una ventina di case di riposo hanno registrato un'autentica strage al loro interno. Il bilancio di queste realtà è più di 600 morti sui quasi 1.900 complessivi".

"Ora - rileva - riapriamole dopo il blocco che c'è stato nel rispetto dell'autonomia della gestione delle case di riposo. Diamo gli strumenti per fare entrare i familiari. Per noi è un settore delicatissimo e si va verso un'apertura generalizzata in sicurezza. Ci sono ancora poche realtà - conclude - con alcuni focolai al loro interno, e queste sono off limits finchè la situazione non si sarà stabilizzata".