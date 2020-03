Coronavirus, Zaia: "Se gente non sta a casa posti di terapia intensiva esauriti entro 28 marzo"

"L'algoritmo ci dice che per i posti base di terapia intensiva se i cittadini non stanno a casa e non rispettano le regole verso il 26-28 marzo andiamo ad esaurimento".

Lo dice il presidente del Veneto Luca Zaia.

"A quel punto entrano in campo i 150 accessori e poi speriamo di attivarne altri - continua - Abbiamo ordinato ieri altri 100 letti ad altra specializzazione, stiamo portando a casa attrezzature. Siamo ritenuti la Regione con la più alta dotazione di macchinari, investiamo 70 milioni di euro l'anno in macchinari". Zaia anticipa che la Regione Veneto "in queste ore sta anche negoziando alcune forniture americane per trovare altre mascherine e, sembra, per recuperare dei respiratori".