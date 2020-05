Coronavirus, Zaia riapre i centri estivi

"Inseriremo nell'ordinanza regionale la riapertura di tutti i centri per 0-14, dalla fattoria didattica all'asilo ai centri estivi ai Grest". Lo ha annunciato il presidente del Veneto Luca Zaia. "Nel provvedimento del governo - ha spiegato ai giornalisti - c'è il finanziamento ai centri estivi. In attesa che ci autorizzino, se li finanziano, è altrettanto vero che ci debbano andare bambini, quindi infiliamo dentro i centri estivi e diamo la stura per partire con queste iniziative", ha concluso.