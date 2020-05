Coronavirus, Zaia: "Nostre ordinanze non in contrasto con il decreto, non le ritiriamo"

"Le ordinanze introdotte dal Veneto non sono in contrasto con il Dpcm ma vogliono portare un principio di buon senso e rispetto nei confronti del cittadino". Così Luca Zaia, che aggiunge: "le battaglie legali non portano a nulla. Non facciamo ordinanze per cercare prove muscolari o per buttarla in politica. A me sembra che il ministro Boccia, in rappresentanza del Governo, abbia compreso le nostre volontà; penso che per la quasi totalità delle misure oggetto di ordinanza ci sia la possibilità di dimostrare un allineamento col Dpcm per cui non le ritiriamo".

"Questo è ovvio, le rinnoveremo - ha sottolineato -, ma sempre nell'ottica di trovare un percorso comune.Ovviamente rispetto a quanto previsto dal Governo e sicuramente non di contrapposizione". "Una delle contestazione - ha spiegato Zaia - è la vendita di abbigliamento per bimbi e quello di fiori e piante 'open air' al mercato: non è prevista - ha chiarito -.Ma ho fatto presente che si vendono in fioreria, al garden, nei supermercati. Se la contestazione è questa rispetto alla mole di lavoro che abbiamo fatto - ha concluso - direi che siamo a buon punto".