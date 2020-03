Coronavirus, Zaia: "L'emergenza durerà un bel po'"

"Questa è un'emergenza che ci trasciniamo non per qualche settimana ma per un bel po'. Stiamo facendo di tutto perché le curve non vengano secondo i modelli, ci siamo riusciti fino ad ora però adesso c'è bisogno dell'aiuto di tutti".

Lo ha sottolineato il presidente del Vento, Luca Zaia, facendo il punto sul Coronavirus in regione.

Zaia ha ricordato che secondo gli algoritmi dell'Ufficio studi della Regione del Veneto "tra 5 giorni avremo un picco nelle terapie intensive, e che se continuiamo a non rispettare regole entro il 15 di aprile avremo 2 milioni di veneti contagiati".