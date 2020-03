Coronavirus, Zaia: "Le misure non verranno allentate dopo il 3 aprile"

"Allentamenti alle misure dopo il 3 aprile? Secondo me no. Io la vedo impraticabile. Ma non do dati che potrebbero creare solo allarmismo".

Lo ha ribadito oggi il presidente del veneto Luca Zaia, facendo il punto dell'emergenza Coronavirus.

"Ritengo impensabile - ha aggiunto - riaprire le scuole, e forse ci potrebbe essere una stretta sui passeggi. Se il presidente fa scelte drastiche non lo fa perché stiamo giocando a battaglia navale, lo fa perché abbiamo dei modelli, che purtroppo a tutt'oggi sono confermati, che dicono che se arriviamo al picco avremo migliaia di persone da curare. Dieci giorni fa contestavamo quello che per noi oggi è ordinarietà; fra 10 giorni ci rendiamo conto di ciò che stiamo contestando oggi. Abbiate fiducia nel fatto che le scelte sono oculate. La nostra sfida - ha concluso Zaia - è riuscire a curare il Coronavirus e contemporaneamente curare i cittadini che non si ammalano di Coronavirus".