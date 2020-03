Coronavirus, Zaia: "Ci aspettiamo crescita esponenziale casi"

"Vi posso garantire che l'algoritmo sull'andamento del Coronavirus per il Veneto e il gruppo di studio che ci dà i numeri anche ieri ha sbagliato di 2 pazienti in difetto. Il che vuol dire che se l'algoritmo funziona, come sta funzionando oggi, adesso avremo pian piano la crescita esponenziale dei casi".

Lo ha detto il governatore del Veneto Luca Zaia.

"Siamo davanti ad un virus temibile che manda le persone in terapia intensiva e lì ci vanno le persone per essere intubate - ha aggiunto -. Le terapie intensive non sono frequentate solo da anziani, finiamola con queste 'monate'. State in casa. Se pensate di essere invincibili non è così".