Coronavirus, Zaia chiede elasticità sulle multe: "Boccata d'aria non è futile motivo"

"Ho scritto a tutti i prefetti perchè non siamo assolutamente convinti che chi è fuori di casa nel raggio di 200 metri deve essere multato semplicemente perchè è uscito a prendere una boccata d'aria".

Lo annuncia il presidente del Veneto Luca Zaia. "Lo dice l'ordinanza ministeriale, lo diciamo noi con la nostra ordinanza più restrittiva - spiega - e quindi anche se è considerato un futile motivo respirare l'aria fuori, per me non lo è, ci vuole anche un po' di elasticità".

"Diverso è se trovi a 200 metri da casa - aggiunge - un campetto dove hanno organizzato una partita di pallone". Quindi, per Zaia, "assembramenti zero ma se una persona esce nel raggio di 263 passi da casa per prendere una boccata d'aria si può fare".