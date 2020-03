Coronavirus, Zaia: "Chi ci ha "sputtanato" verrà a copiarci"

Sul Coronavirus "il vero tema sono le buone pratiche. Dobbiamo trasferire buone pratiche, e vedrete che tutti quelli che gongolavano 'sputtanando' l'Italia, la Regione Lombardia, il Veneto e l'Emilia Romagna, e sto parlando di molti Paesi europei, verranno da noi a mutuare le nostre esperienze, vedrete che dietrofront farà la Gran Bretagna con l'immunità di gregge".

Lo ha detto il presidente del Veneto Luca Zaia, stamani a Radio 24.

"E' assolutamente vero - ha notato Zaia - che noi rispettiamo le regole, però è pur vero che qualcuno ci ha preso molto per i fondelli, e ci hanno dato degli untori, però non è così. Questa è una pandemia internazionale, come giustamente ha detto l'Oms, e va affrontata come tale", ha concluso.