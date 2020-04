Coronavirus, Zaia: "Aspettatevi impennata di casi, è per i tamponi"

"Nei prossimi giorni aspettatevi un'impennata di casi positivi perché stiamo continuando a fare tamponi, siamo arrivati a 171.456 tamponi fatti oggi ed è entrata in funzione la macchina da 7mila tamponi al giorno in dotazione al laboratorio del prof. Andrea Cristanti a Padova e allora 'chi cerca trova, mentre chi non cerca non trova'. Ma l'indicatore che ci dà la direzione è quello dei ricoveri in terapia intensiva, e questo è in discesa anche oggi, questo è importante, così come il numero dei dimessi che è superiore anche oggi al numero dei ricoverati".

Lo ha detto ieri il presidente del Veneto, Luca Zaia, nel corso del punto stampa alla sede della Protezione Civile a Marghera.