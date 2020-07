Coronavirus, Zaia annuncia una nuova ordinanza dopo il prossimo Dpcm

"Attendiamo fine mese per capire se il Dpcm sarà reiterato ed eventualmente con quali modifiche, per evitare sovrapposizioni anomale. Del resto, la nostra ordinanza scade il 31 luglio".

Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha fatto così il punto sulle regole per ill Coronavirus. "La nostra nuova ordinanza - ha aggiunto - si adeguerà o si conformerà alle scelte nazionali, compatibilmente a quanto previsto dalla legge".

Sempre riguardo al Covid-19, Zaia ha sottolineato che "se arriverà la validazione del test rapido, che il Veneto ha chiesto a Roma, potremo fare un piano di screening più veloce ed efficace".

E, sul diritto di voto dei positivi e dei soggetti in isolamento, il presidente ha aggiunto: "Stiamo ragionando su come farli votare. Penso potremo ricorrere al voto a domicilio o a un seggio-sezione ad hoc per loro. Penso comunque che la questione vada regolamentata, come per i malati in ospedale".