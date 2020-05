Coronavirus, Zaia “apre” ancora: firmata la nuova ordinanza

Nuove misure per il ritiro del cibo d'asporto, i cantieri che non possono avere la mensa aziendale, l'accesso in imprese e magazzini per le sanificazioni, l'addestramento degli animali. Sono alcuni dei punti per la Fase 2 in Veneto che il governatore Luca Zaia ha chiarito, o introdotto ex novo, con una nuova ordinanza firmata stasera, che sostituisce la n.44 entrata in vigore solo la mezzanotte scorsa.

Anche questa è valida fino al 17 maggio. Tra i punti di rilievo, la possibilità per i cantieri (come quello ad esempio della Pedemontana) che non hanno mensa aziendale di potersi servire per il pranzo in ristoranti vicini, previa convenzione, in modalità da asporto e garantendo le misure di sicurezza per la consegna.

Un altro punto consente l'accesso ai locali di qualsiasi attività, comprese quelle sospese, per lavori di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione. Il ritiro del cibo da asporto presso take away, alimentari, pasticcerie potrà avvenire anche senza prenotazione telefonica o on line (in linea con il Dpcm).

Infine è consentito anche l'allenamento e l'addestramento degli animali negli specifici centri.Un altro elemento di novità nell'ordinanza odierna, riguarda la possibilità per strutture ricettive il cui esercizio è sospeso di dare ospitalità ad operatori della sanità o addetti comunque allo svolgimento di attività connesse all'emergenza.

Infine, per gli spostamenti (già autorizzati) verso le seconde case e altri beni mobili, il nuovo provvedimento estende questa facoltà anche ai proprietari di velivoli, veicoli d'epoca o da competizione, per la manutenzione; lo spostamento può essere effettuato dal proprietario o locatore anche con i conviventi.