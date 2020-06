Coronavirus, il video che mostra l'evoluzione dei contagi in Italia giorno per giorno

Vedere i colori della mappa variare, in base al numero di contagi, fa davvero un altro effetto. I numeri scarni o un grafico statico non rendono l’idea: per questo il video di Andrea Berni, veronese laureato in sociologia e ricerca sociale, è così interessante. Il 28enne ha creato una mappa che mostra l’evoluzione dei contagi in tutta Italia dall’8 marzo all’8 maggio 2020, provincia per provincia.

Un lavoro che rende assai bene il dramma patito soprattuto da certe zone del paese, soprattuto in Lombardia. La mappa mostra l’espandersi del Coronavirus giorno per giorno, con il colore delle province che va scurendosi sempre di più all’aumentare dei contagi. Berni è originario di Verona ma vive a Trento da anni, prima per motivi di studio e adesso per questioni lavorative.

Lavora all’Istituto di statistica della provincia autonoma di Trento, anche se quello che ha pubblicato su Youtube è un suo progetto totalmente indipendente e non legato al lavoro che svolge per la provincia.