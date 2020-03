Coronavirus, Venezia viene sanificata

di Maggiolen Uscottti

VENEZIA - In questi giorni gli operatori di VERITAS, acronimo di Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi, sono passati per le calli, i ponti e i mercati della città per disinfettarli. Non sono stati esenti dalle operazioni nemmeno i vaporetti e gli autobus che collegano la Venezia con l’entroterra.

Un'operazione partita a fine febbraio e che è stata seguita dal primo cittadino Luigi Brugnaro che attraverso la pagina Facebbok ha reso noto gli spostamenti delle squadra. Durante le operazioni sono stati utilizzati anche prodotti senza solventi chimici per rispetto dell’ambinete e pulitrici a vapore ad alta pressione.