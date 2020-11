Coronavirus Veneto, Zaia: "Nessuno esca per Halloween"

"Non stiamo sminuendo la situazione, giorno dopo giorno informiamo e non nascondiamo nulla ai cittadini. In alcuni paesi nemmeno li danno, i bollettini. Spero che oggi nessuno esca per Halloween.

Non possiamo affrontare emergenza ospedaliera altrimenti, nei nostri ospedali abbiamo ricoverati per Covid ma anche per altre patologie. Per questo i pazienti non devono aumentare. Bisogna fare sacrifici". Lo ha detto il governatore del Veneto Luca Zaia nel corso di una diretta Facebook.