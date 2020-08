Coronavirus: Veneto, prosegue incremento contagi, +151

VENEZIA - Continua la crescita dei nuovi contagi in Veneto, dove nelle ultime 24 ore si registrano 151 positivi al Coronavirus in più, che portano il totale a 22.755. Il bollettino regionale segnala anche una nuova vittima, 2.120 dall'inizio della pandemia.

Scendono invece i soggetti posti in isolamento, 8.059, -51 rispetto a ieri, di cui 118 (-8) positivi al tampone. I contagiati attuali sono 2.345, 92 in più rispetto a ieri. Stabile la situazione clinica, con 136 ricoverati nei reparti ordinari, di cui 54 positivi, e 9 in terapia intensiva, di cui 6 positivi.