Coronavirus Veneto, oltre 2mila nuovi contagi e 16 morti

Sono 16 i decessi nelle ultime 24 ore a causa del Covid in Veneto. Dall'inizio dell'epidemia, il 21 febbraio scorso, il totale dei decessi sale così a 2371, mentre sono più di 2mila i nuovi casi positivi in regione, per un totale di 51244.

Sono 57 i nuovi ricoveri negli ospedali, per un totale di 859; sono 8 i nuovi pazienti ricoverati nelle terapie intensive, per un totale di 102 ricoverati; 17mila le persone in isolamento domiciliare.

Lo riporta il bollettino della Regione Veneto aggiornato alle ore 8 di oggi. Si avvicina sempre più quindi il passaggio in Veneto alla Fase 3, in cui sono già peraltro le province di Treviso e Belluno.