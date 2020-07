Coronavirus, in Veneto oltre 2500 persone costrette a stare a casa: crescono gli isolamenti

Altri 30 casi di Coronavirus in Veneto nelle ultime 24 ore, e 139 persone finiscono in isolamento fiduciario. Negli ultimi giorni la regione ha visto crescere i contagi e – di conseguenza – il numero delle persone messe in quarantena, per positività o per contatti avuti con persone risultate positive al tampone. In questo momento sono 2563 i veneti costretti a stare a casa, mentre gli attuali positivi sono 685.

Si conta però un’altra morte, che fa salire i decessi totali a 2063 dall’inizio della pandemia. Stabile la situazione clinica, con 117 ricoverati (+2 rispetto a ieri), di cui 30 positivi. Invariata quella delle terapie intensive, con 7 ricoverati di cui 2 positivi.

Si spera sempre, ovviamente, che sul versante dei vaccini si arrivi presto ad una soluzione. C’è però cautela sui dati preliminari relativi alle sperimentazioni: l'invito alla prudenza arriva dal sito di Nature in quanto - affermano gli esperti citati dalla rivista -, la risposta del sistema immunitario al nuovo coronavirus non è ancora nota e sembrerebbe diversa da individuo a individuo.