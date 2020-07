Coronavirus, in Veneto altri 42 nuovi casi e 3 decessi

Ci sono 42 nuovi casi di Coronavirus in Veneto. L’ultimo bollettino regionale, che fa riferimento alle ultime 24 ore, parla infatti di un nuovo aumento dei contagi in regione. Un balzo più significativo di quello registrato ieri, visto che nel bollettino del 28 luglio c’erano “solo” 24 nuove positività. Purtroppo si aggiorna anche la cifra delle morti, con altri tre decessi.

Il numero totale delle vittime in Veneto, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, sale quindi a 2073, tra ospedali e case di riposo. I contagi, invece, sono arrivati a quota 19891. E c’è un po’ di Veneto anche nell’istanza cautelare al Tar del Lazio, depositata da un comitato formato da decine di medici, di base e ospedalieri, per ottenere la sospensione del provvedimento di revoca all'utilizzo di idrossiclorochina, al di fuori degli studi clinici.

Istanza che arriva dopo la pubblicazione, e il successivo ritiro, di una ricerca che decretava la pericolosità della sostanza nel trattamento del Coronavirus. Dopo "aver raccolto le relazioni dei medici di varie parti d'Italia, in particolare Treviso, Alessandria, Piacenza e Milano – spiega l’avvocato Erich Grimaldi, che insieme alla collega Valentina Piraino da mesi assiste decine e decine di professionisti -, in attesa della pubblicazione dei risultati, siamo stati costretti a ricorrere al Tar per garantire una libertà prescrittiva ai medici senza dover assumersi responsabilità personali".

Secondo il legale il farmaco "ha un unico vero limite, quello di costare troppo poco" ma, ha concluso, "speriamo prevalga il buon senso ed il diritto alla salute ed alle cure precoci, per il Covid19, considerando i risultati ottenuti in tutto il mondo".