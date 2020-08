Sono 26 i nuovi casi positivi al Coronavirus riscontrati in Veneto nelle ultime 24 ore, che portano a 20.741 i contagi dall'inizio della pandemia in regione. Con gli attuali positivi che si attestano a 1.300 unità. Non si contano nuove vittime. Stabile la situazione negli ospedali, con 118 ricoverati in area non critica, mentre è invariata nelle terapie intensive con 9 ricoverati.